نهر النيل تعتمد بربر مدينة للصناعات الدوائية بالسودان

أعلن السيد حسن إبراهيم كرار، المدير التنفيذي لمحلية بربر، عن اعتماد حكومة ولاية نهر النيل لمدينة بربر كمدينة للصناعات الدوائية بالسودان، مشيرًا إلى المزايا الإيجابية التي جعلتها مؤهلة لهذا اللقب، منها الموقع الجغرافي والمشاريع الاقتصادية المتعددة في الزراعة والصناعة والتعدين. وأكد في تصريحاته للصحافة أن ولاية نهر النيل، باعتبارها إحدى الولايات المستقرة والآمنة، وبوجودها البنى التحتية المتطورة والمشاريع الزراعية والصناعية، أصبحت جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأثنى على استقبال مواطني المحلية للوافدين جراء الحرب، حيث استضافوا أكثر من 90% منهم في منازلهم، ويزيد عددهم عن 17 ألف عائلة، وتم توفير الإيواء لعدد محدود منهم في ثلاثة مراكز فقط. وأعرب عن ترحيب محلية بربر بقرار حكومة الولاية بإنشاء وتوطين الصناعات الدوائية بها، واستغلال الموقع والموارد المتاحة، مؤكدًا أن هذه الصناعات ستكون إضافة قيمة للاقتصاد المحلي وللمجتمع، وستنضم إلى المشاريع الاستثمارية الحالية، بما في ذلك خمسة مشاريع زراعية ومصنعين للأسمنت في بربر والتكامل.