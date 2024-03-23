نهر النيل تعتمد بربر مدينة للصناعات الدوائية بالسودان
وذكر أن محلية بربر كسبت بعد الحرب انتقال مصنع لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية وجاري العمل على تنفيذ مصنع للكرتون. وقال المدير التنفيذي لمحلية بربر أن المحلية تتكون من خمسة وحدات إدارية كبرى وتعتبر من المحليات الرائدة في مجال التعدين الأهلي للذهب وأسواقه مشيرا إلى علاقتهم مع الشركة السودانية للموارد المعدنية جيدة ولديهم تنسيق معهم ومع الشركات الأخرى فيما يتعلق باستقطاب اموال المسؤولية الاجتماعية لصالح تنفيذ مشروعات خدمية بها. ومن جانبه عبر دكتور عبد العظيم نور الدين رئيس وفد الصحفيين الزائر للمحلية عن تقديرهم لمجهودات المحلية وقيادات المشروعات الاستثمارية التي زاروها مؤكدا الاستعداد للتعاون معهم. و رحب الأستاذ شمس الدين المصباح رئيس فرعية بربر برابطة إعلامي الخرطوم بولاية نهر النيل بالزيارة مؤكدا أن لديهم شراكة ناجحة مع المحلية ويسعون لتطويرها مع رئاسة الرابطة بالولاية وأعرب عن تقديره وشكره لمواقف المدير التنفيذي المحلية الداعم لهم مشيرا إلى ان مدينة بربر بفضل تعاونه اصبحت مقرا لتصميم و اصدار ثلاثة صحف إلكترونية هي النيل الدولية والقوات المسلحة والسودان الآن .
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