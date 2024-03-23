اقتصاد وأعمال

نهر النيل تعتمد بربر مدينة للصناعات الدوائية بالسودان

2024/03/23

أعلن السيد حسن إبراهيم كرار، المدير التنفيذي لمحلية بربر، عن اعتماد حكومة ولاية نهر النيل لمدينة بربر كمدينة للصناعات الدوائية بالسودان، مشيرًا إلى المزايا الإيجابية التي جعلتها مؤهلة لهذا اللقب، منها الموقع الجغرافي والمشاريع الاقتصادية المتعددة في الزراعة والصناعة والتعدين. وأكد في تصريحاته للصحافة أن ولاية نهر النيل، باعتبارها إحدى الولايات المستقرة والآمنة، وبوجودها البنى التحتية المتطورة والمشاريع الزراعية والصناعية، أصبحت جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأثنى على استقبال مواطني المحلية للوافدين جراء الحرب، حيث استضافوا أكثر من 90% منهم في منازلهم، ويزيد عددهم عن 17 ألف عائلة، وتم توفير الإيواء لعدد محدود منهم في ثلاثة مراكز فقط. وأعرب عن ترحيب محلية بربر بقرار حكومة الولاية بإنشاء وتوطين الصناعات الدوائية بها، واستغلال الموقع والموارد المتاحة، مؤكدًا أن هذه الصناعات ستكون إضافة قيمة للاقتصاد المحلي وللمجتمع، وستنضم إلى المشاريع الاستثمارية الحالية، بما في ذلك خمسة مشاريع زراعية ومصنعين للأسمنت في بربر والتكامل.

وذكر أن محلية بربر كسبت بعد الحرب انتقال مصنع لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية وجاري العمل على تنفيذ مصنع للكرتون. وقال المدير التنفيذي لمحلية بربر أن المحلية تتكون من خمسة وحدات إدارية كبرى وتعتبر من المحليات الرائدة في مجال التعدين الأهلي للذهب وأسواقه مشيرا إلى علاقتهم مع الشركة السودانية للموارد المعدنية جيدة ولديهم تنسيق معهم ومع الشركات الأخرى فيما يتعلق باستقطاب اموال المسؤولية الاجتماعية لصالح تنفيذ مشروعات خدمية بها. ومن جانبه عبر دكتور عبد العظيم نور الدين رئيس وفد الصحفيين الزائر للمحلية عن تقديرهم لمجهودات المحلية وقيادات المشروعات الاستثمارية التي زاروها مؤكدا الاستعداد للتعاون معهم. و رحب الأستاذ شمس الدين المصباح رئيس فرعية بربر برابطة إعلامي الخرطوم بولاية نهر النيل بالزيارة مؤكدا أن لديهم شراكة ناجحة مع المحلية ويسعون لتطويرها مع رئاسة الرابطة بالولاية وأعرب عن تقديره وشكره لمواقف المدير التنفيذي المحلية الداعم لهم مشيرا إلى ان مدينة بربر بفضل تعاونه اصبحت مقرا لتصميم و اصدار ثلاثة صحف إلكترونية هي النيل الدولية والقوات المسلحة والسودان الآن .

سونا

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