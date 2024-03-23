والي الخرطوم ينعي شهيد الوطن والواجب محمد عزام





بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا) صدق الله العظيم. ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة شهيد الواجب والوطن محمد عزام ميرغني الكادر الإداري بلجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم.

والذي أستشهد أثناء أداءه لواجبة وأختصه الله بالشهادة في شهر رمضان المعظم. ويعد الشهيد من الكوادر الفاعلة في مجال الصحة طيلة الحرب وقدم مع زملائه أروع البطولات والتفاني في تقديم العون للمصابين والمرضى. والتعازي موصوله لكل زملائه في وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الصحية والعزاء موصول لأسرته وأهله داخل وخارج البلاد.

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) صدق الله العظيم

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