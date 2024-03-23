التئام إدارات الاعلام الثلاث بولاية سنار في إفطار جماعي





التأم شمل إدارات الإعلام الثلاث سونا والهيئة والاعلام أمس في أفطار جماعي بدار هيئة تلفزيون وإذاعة ولاية سنار بتشريف وزراء التربية والتوجيه و الصحة المكلفين والمستشار الصحفي لوالي الولاية وحضور ممثلين لقطاعات الاعلام الثلاث .

خاطب الاستاذ بابكر سر الختم وزير التربية والتوجيه الاحتفال مشيرا إلى ان الإفطارات الجماعية سنة حسنة كادت أن تندثر وإعادتها كحجر في البركة الساكنة معربا عن اطمئنانه على الأداء الإعلامي بالولاية لافتا إلى أن هناك تحديات معينات واحتياجات للعمل مبينا ان الولاية تذخر بامكانات بشرية ومادية كبيرة داعيا الى توجيه هذه الإمكانات نحو تحقيق الاهداف مؤكدا ان الاعلام بالولاية يقف صفا واحدا خلف القوات المسلحة ويعمل على توحيد وجدان الشعب السوداني .

وأكد ياسر محمود المستشار الإعلامي للوالي ان الإعلام هو رأس الرمح في كل زمان ومكان و أصبح صناعة و يحتاج لامكانيات مؤكدا ان الأجسام الثلاث للاعلام بالولاية تمثل اضلاع المثلث حيث لا تكتمل العملية الاعلامية إلا بوجود الأضلاع الثلاث ووصى اعلامي الولاية بالحب والتعاضد والتسامي عن الصغائر حتى يؤدوا رسالة واحدة تعبر عن صوت سنار عبر الوسائط المختلفة مشددا على اهمية توحيد كلمة الإعلام لبث الطمأنينة في قلوب مواطني الولاية في ظل الحرب مع المليشيا المتمردة التي تتواجد على حدود ولاية سنار الشمالية مشيدا بدور الاعلام ووقفته مع القوات المسلحة . الى ذلك دعا الأكرم الشريف مدير الهيئة الاعلاميين الى التعاضد من أجل الوطن مؤكدا ان للاعلام دور كبير في بناء الامم مطالبا الاعلاميين بالعمل من أجل احباط المخطط الخارجي الذي يستهدف تشتيت شمل البلاد وتمنى ان يكون ديدنهم التفاكر من اجل النهوض باعلام الولاية .

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