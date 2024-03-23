صابرين: نجاح «مسار إجبارى» فاق التوقعات لاعتماده على الشباب

حققت الفنانة الكبيرة صابرين نجاحًا ملفتًا في الماراثون الرمضاني الحالي من خلال دورها المميز كشخصية “إحسان”، الأم القوية في مسلسل “مسار إجباري”.

وفي حوارها مع “الدستور”، أشارت صابرين إلى أنها تقدم نوعًا جديدًا من العلاقات بين الشخصيات في المسلسل، خاصة مع الفنانة بسمة، ووعدت الجمهور بأن الحلقات القادمة ستحمل العديد من المفاجآت.