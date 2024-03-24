طارق الشناوي:” العتاولة جذب المشاهد وصيد العقارب لم يحقق النجاح المطلوب”
أفاد الناقد طارق الشناوي أن هناك عددًا من المسلسلات في دراما رمضان 2024 تميل إلى الطابع الشعبي وتمكنت من جذب جمهور المشاهدين وتحقيق النجاح المتوقع. ومن بين هذه المسلسلات يأتي “العتاولة” و”حق عرب”.
وأشار إلى أن هناك مسلسلات أخرى لم تتمكن من جذب الجمهور وتحقيق النجاح المطلوب، مثل “صيد العقارب” و”بـ 100 راجل”.
وأضاف أن مسلسل “عتبات البهجة” الذي يشهد عودة النجم الكبير يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه لمدة عامين، لم يلقَ الترقب المنتظر، حيث تعتبر رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد جذابة، لكن السيناريو يعاني من ضعف، وكذلك الإخراج، بالإضافة إلى أداء الفنانة جومانا مراد الذي يبدو مبالغًا فيه في دور “بنت البلد”.
وأثنى الناقد الفني طارق الشناوي، بمستوى الأعمال الكوميدية في ماراثون رمضان 2024 ومن بينها مسلسلات “أشغال شقة” و”بابا جه” و”كامل العدد +1″، في حين أخفق مسلسل “الكبير أوي 8” في تحقيق النجاح المنشود له، نظرا لوصول العمل لمرحلة تشبع، حصل خلالها المتلقي على الجرعة كاملة، فوصل المسلسل لذروة النجاح في الجزء السادس، وتراجع في الجزأين السابع والثامن.
مصراوي
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