منى زكي: قبل (أفراح القبة) كنت هفتح spa ومحمد ياسين أنقذني





كشفت الفنانة منى زكي أنها فكرت قبل سنوات في فتح مشروع خاص بها بعيدا عن الفن، وذلك بعد جلوسها لفترة في المنزل بدون عرض عمل جيد عليها.

وقالت خلال حلقتها في برنامج “BigTime Podcast”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “mbc1”: “قبل مسلسل أفراح القبة كنت قاعدة في البيت 3 سنين تقريبا، والأعمال المعروضة مش عجباني، وقررت أفتح spa- سبا (مركز صحي)، أنا بحب الحاجات دي، لكن المخرج محمد ياسين أنقذني”.

وأشارت منى زكي إلى أن فيلم “أفراح القبة” كان تحديًا صعبًا جدًا وأنه لم يكن يمكن تنفيذه إلا بوجود العبقري محمد ياسين، حيث لم يكن هناك نص مكتوب مسبقًا واعتمدوا على رواية قصيرة من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ، تخلو من التفاصيل. يجدر بالذكر أن منى زكي قدمت مؤخرًا فيلمًا بعنوان “رحلة 404”. وكان آخر مسلسلات منى زكي هو مسلسل “تحت الوصاية” الذي تم تأليفه بواسطة خالد وشيرين دياب، وشارك في بطولته رشدي الشامي ودياب وأحمد خالد صالح وعلي الطيب وعمر شريف وخالد كمال، وتم إخراجه بواسطة محمد شاكر خضير.

مصراوي