انطلاق الملتقى ( 46)لمديري فروع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولايات





شهدت ولاية البحر الأحمر اليوم ببورتسودان انطلاق مداولات الملتقى السادس والأربعون لمديري فروع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولايات ، تحت شعار( ضمان توفير خدمات صحية افضل ) ، وذلك في إطار الملتقيات الراتبة لتقويةالنظم ، والاتفاق على الأسس والموجهات والخطط والتدابير الفنية التي تساعد على توحيد وتقوية النظام ونقل التجارب المميزة بين الولايات.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ أحمد آدم بخيت، مشيدا بصمود الصندوق في وجه التحديات بسبب الحرب ومواصلة مسيرة التعافي وصولا لأهداف وغايات تقوية النظام الصحي وصياغة منظومة الحماية الاجتماعية كما خاطب الجلسة وزير الصحة الإتحادي المكلف د/ هيثم محمد إبراهيم موضحا أهمية الملتقى في توحيد رؤية التأمين الصحي في فروع الصندوق المختلفة بالولايات ، وتوصيل رسالة ان التأمين الصحي موجود بالرغم من تحديات ظروف الحرب التي يمر بها السودان ، مشددا على ضرورة كسب الدعم السياسي والاجتماعي للصندوق ، وتحقيق التوافق مع رغبات المواطنين في تقديم الخدمات الصحية من جانبه د / فاروق نور الدائم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي اوضح ان الملتقى يهدف الى تقييم أداء الصندوق خلال العام ٢٠٢٣م والربع الأول للعام ٢٠٢٤م، وتنفيذ خطة الطواريء وموازنة الصندوق للعام ٢٠٢٤م، والاتفاق على آليات تغطية النازحين والعائدين بالشراكة مع المنظمات، بالإضافة إلى الإتفاق لتنفيذ برنامج الخدمات الاضافية بالفروع .

هذا وسوف يواصل الملتقى مداولاته على مدى ثلاثة أيام لمناقشة أوراق عمل متخصصة لتحقيق اهداف التأمين الصحي في الوصول الى ضمان استدامة وعدالة توفير الخدمات الصحية.

سونا