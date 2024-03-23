الخارجية تدين الهجوم الارهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو





أدانت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم بأقوى العبارات الهجوم الارهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة على مركز تجاري بضواحي العاصمة الروسية، موسكو وادى لسقوط عشرات القتلى والمصابين وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- تدين وزارة الخارجية بأقوى العبارات الهجوم الارهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة على مركز تجاري بضواحي العاصمة الروسية، موسكو وادى لسقوط عشرات القتلى والمصابين. وتتقدم وزارة الخارجية إنابة عن الحكومة والشعب السوداني بالتعازي الحارة لروسيا الإتحادية قيادة، وحكومة ، وشعبا، ولعائلات الضحايا، مع التمنيات بعاجل الشفاء للمصابين. كما تعبر عن كامل التضامن مع روسيا الصديقة والثقة في قدرتها على تجاوز هذه المحنة. تجدد الوزارة إدانة السودان للإرهاب بكافة إشكاله وتعبيراته ومصادره.

سونا