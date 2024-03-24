ميدو: مشكلة صلاح وحسام حسن تحتاج تدخل الكبار





أعرب أحمد حسام “ميدو”، النجم السابق لمنتخب مصر، عن رغبته في حل مشكلة بين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومدرب المنتخب المصري، حسام حسن. وعبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أشاد ميدو بأداء منتخب مصر في مباراته أمام نيوزيلندا وتحسن الروح القتالية في الفريق، حيث ترك الاستحواذ لخصمه ولعب بالهجمات المرتدة.

وأشار إلى أن فكرة حسام حسن تظهر تدريجياً من خلال تجميع اللعب في جانب واحد ونقل الكرة بسرعة إلى الجانب الآخر. وأكد أن الخطوة التالية تتمثل في ضرورة حل أزمة محمد صلاح مع الجهاز الفني بذكاء وهدوء، وبوساطة مسؤولين كبار بدلاً من أفراد الجمهور.

وأضاف أن عودة أحمد فتوح إلى المنتخب هي أمر مهم، حيث إن محمد حمدي لاعب جيد ولكنه قد لا يكون الأنسب للمباريات الكبيرة.

وأكد أن حضور حسام حسن كمدرب للمنتخب يضفي سمعة ومكانة لهذا المنصب بعد كل من المدربين السابقين محمود الجوهري وحسن شحاتة.

وأتم: “أنصح حسام حسن بألا يصرح كثيرا عبر وسائل الإعلام إلا في المؤتمرات الصحفية حتى لا يستغلها من يريد التربص به أو من يريد إفشاله. كذلك إبراهيم حسن لا يجب أن يصرح إلا للضرورة القصوى”.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر خلال مارس الجاري بداعي عدم الجاهزية فيما كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر أن غياب نجم ليفربول جاء بناء على طلبه.

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