محمد بن زايد في مصر .. والسيسي يستقبله بمأدبة إفطار
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون، ومواصلة دفعهما إلى الأمام، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية البنّاءة التي تجمعهما في جميع أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية.
حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الذي يضم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، ومحمد علي الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، وأحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر.
كما حضرهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقد غادر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صحيفة الخليج- وكالات
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة