محمد بن زايد في مصر .. والسيسي يستقبله بمأدبة إفطار

تم خلال مباحثات عقدت في القاهرة استعراض عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم التركيز خصوصًا على التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص جهود استجابة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بسرعة وبدون عوائق لتخفيف معاناة سكان القطاع.

كما أكد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي على أهمية التحرك الدولي الجاد لفتح آفاق للمسار السياسي والسعي نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر وحرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تخدم مصالحهما المشتركة وتعزز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

تم تكريم صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق بمأدبة إفطار أُقيمت تكريماً لهم، وكان في مقدمة مستقبليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي. تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وأجروا محادثات وديّة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.