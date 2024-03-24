هنا أمدرمان .. شاهد برومو لفيلم وثائقي “الإذاعة وأهم المؤثرات في تشكيل وجدان السودانيين”

“هنا أم درمان” .. يتناول الفيلم البدايات البسيطة وتطور إذاعة هنا أم درمان وأثرها على مجتمعها. ليس بحسبانها وسيط إخباري وحسب، ولكن بتأثيراتها التثقيفية والمجتمعية وباعتبارها أهم المؤثرات في تشكيل وجدان السودانيين. نعيش مع البرامج الخالدة ذات الشعبية العالية، وذكريات الجمهور والآثار الباقية للإذاعة في أجيال شكلت ذاكرتها وثقافتها.