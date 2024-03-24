محمد صبحي يقيم إفطارا لفرقة ستوديو الممثل بمدينة سنبل





أقام الفنان محمد صبحي إفطارا لفرقته “ستوديو الممثل” بمدينة سنبل، وحضر الإفطار الفنانات ميرنا وليد وعبير فارق، وليلي كامل والمطربة غادة رجب، والشاعر عبد الله حسن والملحن شريف حمدان والكاتب أيمن فتيحة، وجمال صبحي شقيق الفنان محمد صبحي، ومدير فرقته، والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر المستشار الإعلامي لفرقة ستوديو الممثل.

وحضر عدد من أعضاء فرقة ونجوم مسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك” إلى الحدث، بمن فيهم كمال عطية، داليدا حسن، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، مصطفى يوسف، محمد شوقي طنطاوي، إنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني، إضافةً إلى الأطفال مريم شريف، بلال محمد، لمار أحمد، ريماس الخطيب، والاستايليست سارة عادل، والمخرج الصحفي أحمد إسماعيل، والمصور الصحفي إسلام فاروق.

ترحّب الفنان الكبير محمد صبحي بأعضاء الفرقة وضيوفه، حيث التقطوا صور تذكارية معه. بعد ذلك، قام أعضاء الفرقة بجلسة بروفة لقراءة النص المسرحي الجديد المعروض تحت عنوان “ترابيزة”. سيتم الكشف عن تفاصيل هذا العرض الجديد قريبًا من خلال مؤتمر صحفي كبير.

يُشار إلى أن آخر مسرحيات الفنان الكبير محمد صبحي كانت “عيلة اتعمل لها بلوك”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال عروضها المسرحية المتعددة. ستُعرض هذه المسرحية قريبًا على شاشات إحدى القنوات الفضائية التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الشروق نيوز