النجمة كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني في عمر 51 سنة





أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة، كاميرون دياز، عن ولادة مولودها الثاني في عمر يناهز الـ 51 عامًا.

وقد كشفت نجمة هوليوود “السبت” عن ولادة ابنها، كاردينال مادن، من زوجها عازف الغيتار، بنجي مادن (45 عامًا)، من خلال منشور مشترك على تطبيق إنستغرام.

ونشر الزوجان بيانًا مشتركًا جاء فيه: “نحن متحمسون للإعلان عن ولادة ابننا كاردينال مادن. نحن سعداء جدًا بوجوده معنا. نود الإشارة إلى أننا لن ننشر أي صور من أجل سلامة الطفل وخصوصيته، ولكنه فعلاً لطيف للغاية”.

تزوج الثنائي في حفل كبير أُقيم في منزلهما بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد قصة حب استمرت 8 أشهر، وكانا قد رزقا بطفلتهما الأولى راديكس في ديسمبر 2019.

كاميرون دياز، التي ولدت في 30 أغسطس 1972 في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، اكتسبت شهرة كبيرة في بداية التسعينيات من خلال عدد من الأفلام الناجحة، بما في ذلك “The Mask”.

واشتهرت أيضًا بدورها في سلسلة أفلام “ملائكة تشارلي”، حيث شاركت في بطولتها، وهي سلسلة أفلام ناجحة حققت شهرة واسعة.

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