رياضية
رئيس الدوري الإسباني يعلق على “مشروع كرة القدم السعودي”
في حين أن ثروة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الهائلة هزت هيكل الرياضات الأخرى، فإن تيباس – الذي طور الدوري الإسباني تحت قيادته روابط تجارية مع السعودية – لا يرى حاليا أن الاضطرابات التي سببتها الرياض، قادمة لكرة القدم الأوروبية.
وقال تيباس عن مسابقات الأندية الكبرى في أوروبا: “لم يقولوا إنهم يريدون تنظيم دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي”، مردفا: “لا أعتقد حقا أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك”.
ومضى بقوله: “أعتقد بأن لديهم استراتيجية مختلفة”.
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