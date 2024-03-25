رئيس الدوري الإسباني يعلق على “مشروع كرة القدم السعودي”

أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عدم قلقه بشأن تنافس السعودية في المسابقات الأوروبية، حيث أصبحت وجهة مفضلة للاعبين المميزين من مختلف أنحاء العالم.

في مقابلة حصرية مع مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، صرح تيباس بأنه بحسب معرفته، السعودية لا تسعى للدخول في هيكلية تنظيم كرة القدم الأوروبية.

تيباس يخوض معركة مستمرة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، اللتين تمتلكهما قطر والإمارات على التوالي، معتبرًا أنهما يشوهان السوق بأموال غير متوجهة من الكرة القدم، بل من جهات حكومية أجنبية.

وأشار تيباس إلى أن السعودية تسعى للاستفادة من لاعبين مميزين في كرة القدم سواء في أوروبا أو عالميًا، ولهذا وضعت خططًا لتحقيق هذا الهدف.

لا بد من الإشارة إلى أن السعودية قد أبرمت صفقات مع لاعبين بارزين في عالم كرة القدم، مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر منذ يناير 2023، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة وغيرهم من النجوم الذين كانوا يلعبون في الدوريات الأوروبية.

وفي العام الماضي، تم إعادة انتخاب تيباس (61 عامًا) لفترة رابعة على رأس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) لمدة 4 سنوات إضافية.