إدارة المسابقات تدرس طلب الهلال السعودي
ووفقا للروزنامة الحالية، يستهل الهلال، الشهر المقبل، بمواجهة الأخدود في دوري روشن، في الثاني من أبريل/نيسان، ثم الخليج في الخامس من ذات الشهر. ثم يلعب الديربي ضد النصر يوم 8 أبريل/نيسان في نصف نهائي السوبر السعودي بالإمارات، علما بأنه سيخوض النهائي حال تجاوز النصر.
ويوم 16 من نفس الشهر، يلتقي الهلال، مضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
كما سيواجه أهلي جدة بالدوري السعودي يوم 19 أبريل/نيسان، ثم يعود إلى الرياض لمواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يوم 23 من نفس الشهر.
ويستقبل الهلال، نظيره الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي، يوم 26 من الشهر المقبل، وبعدها بـ 4 أيام يلتقي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.
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