إدارة المسابقات تدرس طلب الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع إدارة نادي الهلال بمسؤولي المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين. وتم عقد الاجتماع مساء الأحد لمناقشة إمكانية تعديل جدول مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتعارضها مع استعدادات النادي للمشاركة في المراحل الحاسمة من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الرياضية”، فإن إدارة المسابقات في الرابطة أبلغت ممثلي الهلال بأنها تدرس طلب النادي لإعادة جدولة مبارياته. وكان الهلال قد أرسل مسبقًا خطابين إلى إدارة المسابقات، يتضمنان طلبًا لتعديل جدول المباريات أو تأجيل بعضها.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وصول أي رد رسمي من الهلال بعد الخطابين السابقين، مما دفع المسؤولين في الرابطة إلى إرسال بريد إلكتروني للنادي، يطلب ترتيب اجتماع لمناقشة المسألة بشكل أعمق.