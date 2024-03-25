رياضية

إدارة المسابقات تدرس طلب الهلال السعودي

2024/03/25
الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع إدارة نادي الهلال بمسؤولي المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين. وتم عقد الاجتماع مساء الأحد لمناقشة إمكانية تعديل جدول مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتعارضها مع استعدادات النادي للمشاركة في المراحل الحاسمة من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الرياضية”، فإن إدارة المسابقات في الرابطة أبلغت ممثلي الهلال بأنها تدرس طلب النادي لإعادة جدولة مبارياته. وكان الهلال قد أرسل مسبقًا خطابين إلى إدارة المسابقات، يتضمنان طلبًا لتعديل جدول المباريات أو تأجيل بعضها.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وصول أي رد رسمي من الهلال بعد الخطابين السابقين، مما دفع المسؤولين في الرابطة إلى إرسال بريد إلكتروني للنادي، يطلب ترتيب اجتماع لمناقشة المسألة بشكل أعمق.

ووفقا للروزنامة الحالية، يستهل الهلال، الشهر المقبل، بمواجهة الأخدود في دوري روشن، في الثاني من أبريل/نيسان، ثم الخليج في الخامس من ذات الشهر. ثم يلعب الديربي ضد النصر يوم 8 أبريل/نيسان في نصف نهائي السوبر السعودي بالإمارات، علما بأنه سيخوض النهائي حال تجاوز النصر.

ويوم 16 من نفس الشهر، يلتقي الهلال، مضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كما سيواجه أهلي جدة بالدوري السعودي يوم 19 أبريل/نيسان، ثم يعود إلى الرياض لمواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يوم 23 من نفس الشهر.

ويستقبل الهلال، نظيره الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي، يوم 26 من الشهر المقبل، وبعدها بـ 4 أيام يلتقي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

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2024/03/25