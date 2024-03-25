لاعب ليفربول: رونالدو مجنون.. وأسعى للقب الأفضل





يعتبر البرتغالي الشاب، فابيو كارفاليو، الذي يلعب لصفوف هال سيتي بعد أن أُعير من ليفربول، أن مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مهووس بكرة القدم بشكل لا يصدق. إعارة كارفاليو، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى هال سيتي تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وقال كارفاليو في تصريحات لصحيفة “آبولا” البرتغالية: “رونالدو هو مصدر إلهامي في عالم كرة القدم، وأحاول دائمًا أن أستفيد منه، فطريقة عمله لا تصدق بالفعل”.

وأضاف: “يستمر في العمل بنفس الشغف والاهتمام بنفسه.. إنه شخص مجنون بكرة القدم، يعيش ويتنفس لها، وأحاول أن أقتدي به، لأنني أسعى لأن أصبح الأفضل”. وأكمل: “رونالدو دائمًا يسعى لتحقيق التميز، وهذا هو السبب في وصوله إلى المكانة التي وصل إليها”.

وبالحديث عن مستقبله، قال كارفاليو: “انضممت إلى ليفربول لأنني أسعى لأن أصبح أفضل لاعب في العالم، والمشاركة معهم يُثير التنافس مع أفضل اللاعبين دائمًا.. لقد استفدت الكثير من تجاربهم، إذ لديهم خبرة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”.

وأضاف كارفاليو: “هم مجموعة قوية، داخل الملعب وخارجه، ويعتبروني جزءًا من الفريق.. لذا أنا ممتن لهم وليورجن كلوب”.

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