اقتصاد وأعمال
🔴 توقعات برفع سقوفات التحويل عبر التطبيقات البنكية في السودان
الغاء فئة الالف جنيه خارج البنوك وزيادة ساعات عمل الجهاز المصرفي
من المتوقع أن يعلن بنك السودان المركزي في غضون الأيام القليلة القادمة جملة من القرارات المهمة لتسيير دفة الاقتصاد السودانى..
وعلمت ( الكرامة) ان القرارات تشمل اعتبار الأوراق النقدية من فئة الالف جنيه خارج الجهاز المصرفي غير مبرئة للذمة بنهاية شهر مارس الجاري، الى جانب رفع سقوفات التحويل عبر التطبيقات البنكية.
و تشمل القرارات حسب توجيه البنوك تسهيل اجراءات فتح الحسابات وتوسيع نطاق قنوات الدفع الالكتروني، الى جانب تمديد ساعات العمل بالمصارف.
الكرامة : طارق شريف
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