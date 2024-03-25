تراجع سعر الدولار بنسبة 9% خلال 3 أسابيع

سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد استقرار السوق السوداء، حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي إلى 46.5 جنيهًا في بداية جلسات اليوم، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بعد أن كان قد وصل إلى 50.8 جنيهًا للدولار في 6 مارس.

وأفاد موقع “إنفستينج” بأن هناك تراجعًا متواصلًا في أسعار الدولار، نتيجة استقبال مصر لمبالغ مالية تقدر بـ 58 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى التمويلات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إلى أن الحكومة تنوي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنسبة 20%، وتعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار، خاصة بعد توفير الدولار للمستوردين.

وأكد مدبولي في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات لعدد من الجهات الحكومية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتنظيم الأسواق وتأمين احتياجات السوق، خاصة في فترات الأزمات، دون المساس بأنشطة القطاع الخاص.