اقتصاد وأعمال
تراجع سعر الدولار بنسبة 9% خلال 3 أسابيع
كما طرح البنك المركزي أمس أذون خزانة بـ50 مليار جنيه على عطاءين، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم طرح أذون الخزانة على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، والطرح الأول البالغ قيمته 25 مليار جنيه يكون استحقاقه في 25-6-2024، والطرح الثاني البالغ قيمته 30 مليار جنيه يكون استحقاقه في 24-12-2024.
الوطن نيوو
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