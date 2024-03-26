🔴 ردود فعل واسعة ل(خبر الكرامة) عن قرار مرتقب بالغاء ورقة (الالف جنيه)





غرف الجنجويد الاعلامية تعمل على تكذيب الخبر ..

الكرامة طارق شريف

ردود فعل واسعة احدثها الخبر الذى نشرته (الكرامة) امس عن قرارات مرتقبة لبنك السودان المركزي في غضون الأيام القليلة القادمة تشمل اعتبار الأوراق النقدية من فئة الألف جنيه (خارج الجهاز المصرفي) غير مبرئة للذمة بنهاية شهر مارس الجاري الى جانب رفع سقوفات التحويل عبر التطبيقات البنكية.

وشنت غرف اعلام الجنجويد حملة واسعة فى محاولة لتكذيب الخبر

وقامت بتدوير خبر قديم عن عدم الغاء فئة الالف جنية .

ونشر الخبير الاقتصادى خضر الامين في تعليقه على الخبر مقترحات مهمة وقال : ( انتشار هذا الخبر بدأ يؤثر علي حركة تبادل النقد الاجنبي ، رغم التعقيدات الماثلة في جانب المواطن الا أنه ليس هناك خيارات أكثر قد تكون في صالح معالجة الامر.

ايضا يتطلب الامر مراعاة قدرة عامل قدرة وصول أكبر قدر من المواطنين للخدمات البنكية لتسهيل طريقة الإيداع..)

واضاف خضر الامين : (يجب ان تكون هناك استثناءات في طريقة الإيداع، يمكن ان يكون ذلك عن طريق نشر موظفين من البنوك عبر فروع جوالة لاعادة اكبر قدر من الكتلة النقدية لبنك السودان على ان تتم الاستعانة بالجيش و الشرطة و الامن في عمليات الانتشار لجمع الاوراق النقدية و ايداعها، و فتح قنوات ussd لتسهيل عمليات التعامل النقدي كاجراء يقلل من اي معاناة قد تواجه المواطنين، ونبه الى ضرورة

مراعاة اي مقترحات يمكن تداولها لافشال استفادة ناهبي الأموال من هذا القرار.

الكرامة طارق شريف