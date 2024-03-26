منتخب السودان يخسر أمام غينيا بيساو في وديتهما الثانية





خسر منتخب السودان مباراته الودية الثانية أمام منتخب غينيا بيساو، والتي أقيمت منتصف ليل الاثنين في ملعب سانية الرمل بمدينة تطوان المغربية، وذلك ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تقدم منتخب غينيا بيساو في النتيجة بهدف حمل توقيع مهاجم نادي كاظمة الكويتي توني سيلفا في الدقيقة 27.

وأضاف مهاجم نادي أكاديميكو فيسيو البرتغالي فامانا كويزيرا الهدف الثاني لغينيا بيساو في الدقيقة 45+4 بعد استغلال رائع لهفوة دفاعية قاتلة، رداً منه على هدف التعادل الذي سجله منتخب السودان في الدقيقة 45 بتسديدة أرضية من اللاعب شرف الدين شيبوب لحظة خروج خاطئ من حارس مرمى غينيا بيساو للتصدي لانفراد.

وتُعد هذه الودية هي الثانية بين المنتخبين في فترة التوقف الدولي، حيث لعبا معاً في 22 مارس الحالي، وفاز صقور الجديان بهدف دون رد سجله اللاعب شرف الدين شيبوب.

وكان ذلك الفوز هو الأول في تاريخ مواجهات المنتخب السوداني لغينيا بيساو على كافة الأصعدة، ودية أو رسمية.

ويتواجد منتخب السودان في مجموعة الموت (التاسعة) بتصفيات كأس العالم 2026 رفقة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وتوغو وموريتانيا وجنوب السودان.

ويتولى تدريب منتخب صقور الجديان الوطني المدرب الغاني المعروف كواسي أبياه وطاقمه المعاون.