ثقافة وفنون
عُرف بـ«سعيد الهوا» وكان ضحية رامز جلال عام 2015.. ما قصة ممدوح الأصيل؟
«أنا اسمي سعيد الهوا، أنا اللي عورت الولا حمو غرقت السما بدمه»، بهذه الكلمات اشتهر المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بـ«سعيد الهوا»، الذي يعتبر واحدًا من أشهر المطربين الشعبيين، الذي رحل عن عالمنا أمس، في صمت.
ويذكر أن كريم ممدوح الأصيل، نجل الراحل «سعيد الهوا» أكد في تصريحات له، أن والده كان يعاني من أمراض الشيخوخة، وتدهورت حالته فيما يخص الضغط والسكر، وفقد الأطباء السيطرة على الأمر، وكان المرض أكبر من العلاج حتى توفي».
المصري اليوم
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