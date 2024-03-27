في إطار تعزيز العمل العسكري المشترك بين حركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان عقد قادة قطاعي شرق السودان اللواء جدو عشر قائد قطاع شرق السودان بحركة العدل والمساواة والجنرال جمعة الوكيل قائد قطاع شرق السودان بحركة تحرير السودان إجتماعا مطولا تناولا فيه مجالات التنسيق في العمل العسكري الميداني ضمن متحركات تحرير ولاية الجزيرة أو المساهمة الإيجابية مع الأجهزة النظامية الأخري في تأمين شرق السودان وحمايته من أي إستهداف ،كما ناقش الإجتماع العديد من مجالات التعاون والتنسيق التي تتعلق بقوات الطرفين أثناء إرتكازها وأثناء التحرك من موقع إلي آخر.

شرف الإجتماع حضورا مميزا من بعض القيادات التنفيذية للحركتين علي رأسهم الفريق ابراهيم الماظ القيادي بالحركة

والقائد / يعقوب عبد النبي عضو القيادة التنفيذية ومستشار قائد القطاع

القيادي / عبد اللطيف عمر مالك عضو مكتب الحركةبالولايات المتحدة الامريكية وقائد ميداني

القائد / داوت محمد دقوت / مسئول التنظيم العسكري بقطاع شرق السودان .

الملازم /محمد أبكر باسي قائد العمليات بالقطاع الشرقي بحركة تحرير السودان.

أمن المجتمعون علي الارتقاء بمستوى التنسيق فيما يلي أدوار القوات المشتركة وضرورة العمل مع كافة رفقاء السلام من الحركات المسلحة التي انحازت لخيار الشعب ومساندة القوات المسلحة السودانية، كما أبدي المجتمعون ارتياحهم لوصول كتيبة من قوات حركة قوي تجمع تحرير السودان بقيادة القائد عبدالله جنا الي المحور الشرقي بغرض العمل المشترك .

ساد الإجتماع الروح الإيجابية والرغبة الأكيدة في تعزيز التنسيق بين الطرفين بصورة أعمق وأشمل كما تم التأكيد علي استمرار مثل هذا الإجتماع بصورة دورية لمتابعة تنفيذ ماتم الخروج به من نتائج وتقييمها وتعزيز الجانب الإيجابي منها وتقويم أي قصور يمكن أن يحدث .