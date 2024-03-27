المنتخب المصري يخسر أمام رفقاء مودريتش برباعية مقابل هدفين





انتهت مواجهة منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بفوز المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء.

بدأت المباراة بتقدم منتخب مصر بهدف سجله رامي ربيعة في الدقيقة السادسة، ورد كرواتيا بهدف من نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 21، لتنتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني، استطاع منتخب كرواتيا التقدم في النتيجة بثلاثة أهداف، سجلها كل من برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 57، وأندريج كراماريتش في الدقيقة 77، وماير في الدقائق الأخيرة من المباراة. قلص محمد عبد المنعم الفارق بتسجيله هدفًا للمنتخب المصري قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، يكون هذا الهزيمة الثانية لمنتخب مصر في تجربته الودية، حيث فاز سابقًا على منتخب نيوزيلندا بهدف دون رد.

القاهرة 24