موجات العنف الواسع التي تشنها مليشيات الدعم السريع تتالى في ولاية الجزيرة





♦️ لجان مقاومة مدني – Madani Resistance Committees :

تتالى موجات العنف الواسع التي تشنها مليشيات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وتعتبر موجة العنف الثالثة هذه الأوسع؛ إذ شملت كافة محليات الولاية دون استثناء، مع الإمعان في قهر وإرهاب وافقار المواطنين العزل. خلفت هجمات المليشيا الإرهابية عشرات الشهداء والجرحى، وعرضت آلاف الأسر إلى مخاطر الجوع بعد نهب مخزونات المحاصيل الغذائية وقطع طرق الإمداد وتدمير الأسواق.

تزامن توسع موجة العنف والإرهاب الحالية مع إعلان مليشيا الدعم السريع لتكوين إدارة مدنية في ولاية الجزيرة، والتي يبدو أن تشكيلها في هذا التوقيت خير بيان على حقيقة مهامها المتعلقة بإدارة أعمال الإرهاب والافقار التي تمارسها المليشيات في الولاية.

ونضع بين يدي الشعب السوداني وشعوب العالم الحرة حصر وتقرير أولى لمجموع القرى التي حدثت بها انتهاكات وجرائم حرب وسقوط قتلى وسط المدنيين من أهالي وأطفال قرى ولاية الجزيرة منذ دخول شهر رمضان المعظم وحتى صدور هذا التقرير الأولى، والتي قامت بها مليشيا الدعم السريع.

حيث وصل إجمالي الشهداء الذين سقطوا برصاص مليشيا الجنجويد إلى عدد 43 شهيد منذ دخول شهر رمضان ، و أدناه تفصيل بأسماء القرى التي حدثت بها الانتهاكات واقتحامها من قبل مليشيا الدعم السريع:

1- قرية ود الشمو

2- قرية الكشامر

3- قرية البيلاوي

4- قرية مناقزا

5- قرية سليم

6- قرية كافي

7- قرية ود بهاي

8- قرية ارتميلي

9- قرية الخور

10- قرية دلوت البحر

11- قرية علي كيفك

12- قرية الفولة العفصة

13- قرية الفقراء

14- قرية الشيخ بلال

15- قرية أم دليبة

16- قرية الكبر

17- قرية نايل

18- قرية أبو عدارة

19- قرية الحليلة

20- قرية أم جريس

21- قرية أب قوتة

22- قرية ود ابقدوم

23- قرية العامري

24- قرية الكنيناب

25- قرية سمتبار

26- قرية الدنيقلية

27- قرية أم مرحي مساعد

28- قرية المريبيعة

(هذا الحصر التقرير الأولى يشتمل على الفترة من 1 رمضان وحتى 16 رمضان )

وننوه بأن هذا الحصر غير شامل لكل القرى التي تم اقتحامها من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية بسبب انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت مع صعوبة رصد المعلومات.

جماهير الجزيرة ومواطنيها الصابرين ليلة الفاشية حتماً لن تطول، وهذا الإرهاب إلى زوال، فإننا ناهضون لا محالة لتحرير أرضنا ودحر العدوان ورفع الأذى عن أهلنا.