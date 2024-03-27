بيلينغهام يدلل مشجع مانشستر سيتي.. وزيدان يستعير خزانة نجم الريال





دخل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام ملعب ويمبلي قبل مواجهة بلجيكا ودياً برفقة مشجع صغير حرص على إظهار ولائه لنادي مانشستر سيتي بطل السداسية التاريخية على دولابي كرسيه المتحرك.

وقف الصغير أمام بيلينغهام خلال أداء النشيد الوطني، ثم قام بنزع معطفه الخاص بنادي ريال مدريد ووضعه على الكتفين الصغيرين ليحميه من زخات المطر.

تجاذبت هذه اللفتة الرائعة لبيلينغهام إعجاب المشجعين، حيث عبّروا عن إعجابهم بتصرفه بتعليقات مثل “إنسانية ملفتة، فعلاً فتى طيب”، و”اللطف بأعلى مستوى”، و”مظهر يعكس الكرم”. وزادت شعبية بيلينغهام لدى الجماهير الإنجليزية بعد تسجيله هدف التعادل في المباراة ضد بلجيكا، وهي المباراة الدولية رقم 29 له، حيث أشاد الأسطورة الفرنسية لريال مدريد، زين الدين زيدان، به بعد استخدامه لخزانته الشخصية في غرفة الملابس خلال مباراة أساطير ريال مدريد ضد بورتو مؤخراً.

وقال زيدان (51 عاماً) في مقطع الفيديو: «من رقم 5 إلى رقم 5، لسنا بنفس السن لكننا نحمل نفس رقم القميص. إنه لاعب مدهش ونحن محظوظون في ريال مدريد لأنه معنا. إنه مميز وآمل أن يحصد الألقاب».

ويحتل بيلينغهام صدارة هدافي الليغا والتمريرات الحاسمة وعاد بعد التعادل لإسبانيا كي يستعد للعودة والمشاركة مع فريقه المتصدر بعد عقوبة إيقافه مباراتين.

صحيفة الخليج