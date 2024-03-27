المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بشمال دارفور يهنيء المسرحيين بيومهم





دعا رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام في ولاية شمال دارفور، خالد يوسف عبدالرحيم المعروف بـ “أبوورقة”، إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجماعات الثقافية والفنية للمساهمة في معالجة تداعيات الحروب التي شهدتها البلاد. وأشار إلى خطورة هذه التداعيات التي شكلت واقعًا يتطلب التصدي له من خلال محاربة خطاب الكراهية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وفي كلمة تهنئة وجهها إلى المسرحيين والدراميين في ربوع البلاد، خاصة في شمال دارفور، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح في السابع والعشرين من مارس، أكد رئيس المجلس الأعلى للثقافة على التزام المجلس بتوفير البيئة المناسبة التي تسمح للمسرحيين بتقديم عروضهم وإبداعاتهم في جوٍّ محفز ومشجع.

وأعرب “أبوورقة” عن تقدير المجلس للمسرحيين في الولاية لدورهم الرائد في قيادة المجتمع نحو تحقيق السلام والاستقرار.

سونا