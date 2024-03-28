شيخ مشايخ الطرق الصوفية: المصريون رفضوا محاولة طمس هويتهم الإسلامية





قال د. عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، إن الصوفية اكتسبوا حب الوطن من تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشار إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة، حيث أظهر حبه لها وتمناها لو كانت أهلها لم يُخرجوه، مؤكدًا على أن العمل الوطني هو أحد أسس التصوف وضروري للحفاظ على الدولة.

وأضاف أن المصريين رفضوا محاولات طمس هويتهم الإسلامية الصوفية، ما يثير انزعاج المتطرفين لأنهم يمتلكون مناعة ضد الفتن والتشدد والتقسيم والخداع والنفاق. وأشار إلى صمودهم وثقتهم بالله وقيادتهم خلال الأحداث الصعبة التي يمرون بها حاليًا.

وأوضح أنه يتعين علينا أن نحصن أنفسنا وشبابنا، وأشار إلى أهمية برنامج “مملكة الدراويش” كجزء من جهود التحصين من الأذى من خلال نشر الوعي والفهم والاستيعاب.

وتعرض شركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 من رمضان الكريم، حلقات برنامج “مملكة الدراويش” ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري. وتستضيف الإعلامية “قصواء الخلالي” مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

بوابة الأهرام