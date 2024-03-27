نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن





وجّه الإعلامي أحمد موسى، سؤالاً إلى المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، بعد مباراة الأمس في نهائي كأس عاصمة مصر.

ونشر موسى تساؤله عبر حسابه على تويتر قائلاً: “هل سقط سهوًا أم عن عمد؟”، وذلك في إشارة إلى تصريح حسن بعد مباراة كرواتيا، حيث أشار إلى غياب لاعبين محوريين كزيزو وإمام عاشور ومحمد الشناوي دون ذكر اسم النجم العالمي محمد صلاح.

وفي النهاية، فازت كرواتيا بكأس العاصمة بنتيجة 4-2 على حساب المنتخب المصري، في بطولة شارك فيها أيضًا منتخبي نيوزيلندا وتونس.

تقدم المنتخب المصري في البداية بفضل هدف من رامي ربيعة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل محمد عبد المنعم هدف التقليص في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت بدل الضائع لكنه لم يكن كافياً لتحقيق الفوز.

صدى البلد