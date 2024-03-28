بالملايين.. أسعار خرافية لإطلالات الفنانات الرمضانية تشعل السوشيال ميديا – صور





أثارت أسعار ملابس وحقائب الفنانات في شهر رمضان جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها خارجة عن المألوف بسبب تكاليفها الباهظة. ومن بين هذه الإطلالات التي أثارت الجدل، ظهرت النجمة هيفاء وهبي بحقيبة صغيرة باللون البرتقالي، حيث بلغ سعرها 41 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 2 مليون جنيه مصري.

وتألقت الفنانة مي عمر في إحدى إطلالاتها بقفطان رمضاني مصنوع من الخيش، مع تصاميم تجمع بين الألوان الأسود والبني الفاتح، وكان سعر هذا القفطان من ماركة Dar Sara يبلغ 309 دولار، ما يعادل حوالي 14 ألف جنيه مصري.

وظهرت درة بفستان وردي مع “كاب” من نفس اللون من الشيفون، مطرز يدويا بتطريزات من الكتف والصدر بألوان الوردي والأزرق والأحمر.

والفستان من “شالكي” ويحمل اسم “ثراء” وسعره 528.66 أي 25 ألف جنيه مصري.

صدى البلد