رد غير متوقع من البليهي على استفزاز إماراتي قبل موقعة العين

جاء رد علي البليهي، مدافع الهلال، غير متوقع على استفزازات أحد الإعلاميين الإماراتيين قبل مباراة العين في دوري أبطال آسيا.ويلتقي الهلال شقيقه العين في مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم، إذ تقام مواجهة الذهاب في الإمارات يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في السعودية يوم 23 من نفس الشهر.

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة يظهر اللقاء بين البليهي، لاعب نادي الهلال، والإعلامي الإماراتي عبدالله دفنا في إحدى الجلسات برفقة عدد من الحضور.

وفي المقطع، حاول الإعلامي الإماراتي إثارة الجدل مع البليهي حيث أشار إليه بعبارة “هذا هو لاعب الهلال، ننتظرك في العين إن شاء الله”. وعلى الرغم من ذلك، اكتفى البليهي بالرد بابتسامة فقط، دون أن يعبر عن أي رد فعل آخر.

ومع استمرار دفنا في استفزازه، قال ضاحكًا “نتمنى أن نرى هذه الابتسامة في يوم المباراة، نتمنى يعني!”، وهو تحدي واضح للبليهي. ورغم ذلك، استمر البليهي في الرد بابتسامة جديدة دون أن يلفظ بأي كلمة.