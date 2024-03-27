بعثة الأهلي تصل تنزانيا.. وبرنامج خاص للدوليين





قاد أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، جهودًا مكثفة لإعداد لاعبي الفريق الدوليين استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل. حيث وضع برنامج خاص لتجهيزهم بعد عودتهم من مشاركتهم في مباراة ودية أمس.

وقد حرص جاب الله على متابعة الحالة الطبية للاعبي الفريق الذين انضموا إلى بعثة الأهلي في مطار القاهرة، وسيخضعون لبرنامج استشفائي اليوم للتخلص من تعب الرحلة. وانضم هؤلاء اللاعبين بعد انتهاء معسكر منتخب مصر وهم: محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية، محمد مجدي “أفشة”، رامي ربيعة، أكرم توفيق، أحمد نبيل “كوكا”، بالإضافة إلى الحارس مصطفى شوبير.

وعند وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا، حرص خالد بيبو، مدير الكرة، على تأمين سكن مريح للاعبين بسرعة، بعد رحلة طويلة استغرقت 6 ساعات. وقرر الجهاز الفني اصطحاب الشيف محمد فرحات لمرافقة البعثة وتأمين الوجبات الغذائية المناسبة.

ومن جانبه، قام الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية، بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف الخاص بالبعثة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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