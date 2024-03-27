على خلفية التعليقات الساخرة على إحدى الدراما السودانية كتبت اختصاصية نفسية على صفحتها في فيسبوك: رمضان الفات ما قدرنا نجيب السرق حفاظة اخلاص، لكن السنه دي انا عرفت منو السرق سراير ابو الفاضل.