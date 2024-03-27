منوعات
رمضان الفات ما قدرنا نجيب السرق حفاظة اخلاص، لكن السنه دي انا عرفت منو السرق سراير ابو الفاضل
على خلفية التعليقات الساخرة على إحدى الدراما السودانية كتبت اختصاصية نفسية على صفحتها في فيسبوك: رمضان الفات ما قدرنا نجيب السرق حفاظة اخلاص، لكن السنه دي انا عرفت منو السرق سراير ابو الفاضل.
وقالت إيثار التاي:
قالو الدعامة نهبو البلد والدنيا والعربات
نحن نحزن
نحن نوقف حياتنا
نحن نجزع
نحن نحتار ونتمحن
نحن نتعلم طرق تنقل جديدة
عيال يلعبو نخليهم في حالهم
نحن طوالي نقول ليهم يدونا سحبة، ولا غردي
رصد وتحرير – “النيلين”
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