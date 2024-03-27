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رمضان الفات ما قدرنا نجيب السرق حفاظة اخلاص، لكن السنه دي انا عرفت منو السرق سراير ابو الفاضل

2024/03/27

على خلفية التعليقات الساخرة على إحدى الدراما السودانية كتبت اختصاصية نفسية على صفحتها في فيسبوك: رمضان الفات ما قدرنا نجيب السرق حفاظة اخلاص، لكن السنه دي انا عرفت منو السرق سراير ابو الفاضل.
وقالت إيثار التاي:

قالو الدعامة نهبو البلد والدنيا والعربات
نحن نحزن❌
نحن نوقف حياتنا❌
نحن نجزع❌
نحن نحتار ونتمحن❌
نحن نتعلم طرق تنقل جديدة 😁😁😁😁😁😁
عيال يلعبو نخليهم في حالهم ❌
نحن طوالي نقول ليهم يدونا سحبة، ولا غردي ✅
رصد وتحرير – “النيلين”

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