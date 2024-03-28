أوكرانيا وپولندا وجورجيا آخر المتأهلين إلى «يورو 2024»





أكملت جورجيا وبولندا وأوكرانيا عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف بعدما احتاجت الأولى والثانية إلى ركلات الترجيح للفوز على اليونان 4-2 وويلز 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائيي المسارين الثالث والأول من الملحق تواليا، وفوز الثالثة على ايسلندا 2-1 في نهائي المسار الثاني.

وحققت جورجيا إنجازا تاريخيا بتأهلها لأول بطولة كبرى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفييتي بداية التسعينيات.

ويلعب المنتخب الجورجي الذي يشرف على تدريبه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول منذ فبراير 2021، في نهائيات البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا وتشيكيا.

فيما تلعب أوكرانيا في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة بجانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

بينما يخوض المنتخب الپولندي رحلة شاقة في نهائيات ألمانيا، إذ يلعب في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا وصيفة بطلة العالم وهولندا والنمسا.

إلى ذلك، عاد المنتخب البرازيلي من بعيد وقلب تأخره بهدفين أمام إسبانيا إلى تعادل قاتل 3-3 في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.وفرض لاعب وسط مان سيتي الانجليزي رودري نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الاول والثالث من ركلتي جزاء في الدقيقتين 12 و87، فيما سجل مهاجم لايبزيغ الألماني داني أولمو الثاني (36)، مانحا «لا روخا» المعروف بـ «الماتادور» التقدم بهدفين.

ورد «راقصو السامبا» بهدفي مهاجم النادي الملكي رودريغو (40) والبديل إندريك (50)، قبل ان يعود صانع ألعاب وست هام يونايتد الإنجليزي لوكاس باكيتا ويسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى، أنقذ لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام منتخب بلاده إنجلترا من خسارة ثانية تواليا بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع أمام ضيفه البلجيكي 2-2 الثلاثاء على ملعب ويمبلي في مباراة دولية ودية في كرة القدم استعدادا لنهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.

وفرض مهاجم أستون فيلا الإنجليزي يوري تيلمانس نفسه نجما للمباراة بمنحه التقدم مرتين لمنتخب «الشياطين الحمر» في الدقيقتين 11 و36، ورد منتخب «الأسود الثلاثة» بهدفي مهاجم برينتفورد إيفان توني (17 من ركلة جزاء) وبيلينغهام (90+5).إلى ذلك، عوض المنتخب الفرنسي خسارته أمام ألمانيا بهدفين نظيفين في وديته الاولى بفوز صعب على نظيره ضيفه التشيلي 3-2 على ملعب فيلودروم في مرسيليا، فيما أكدت ألمانيا صحوتها بفوز متأخر على غريمتها الأبدية هولندا 2-1، وقلبت ألمانيا تخلفها بهدف مبكر سجله لاعب وسط أيندهوفن جوي فيرمان (4) إلى فوز ثمين بهدفين لماكسيكيليان ميتلشتات (11) والبديل نيكو فولكروغ (85).

فيما سجلت الأرجنتين بطلة العالم ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتقلب تخلفها أمام كوستاريكا وتخرج فائزة 3-1 في مباراة ودية بكرة القدم أقيمت في لوس أنجيليس.

وخاضت الأرجنتين المباراة في غياب نجمها ليونيل ميسي بداعي الإصابة، لكنها حققت فوزها الثاني في جولتها الأميركية بعد أن تغلبت على السلفادور 3-0 في فيلادلفيا الجمعة.

الأنباء الكويتية