«زين» تواصل دعمها مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين





قامت شركة “زين” الكويتية بمواصلة دعمها لحفل القرقيعان السنوي لمركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، حيث شهد الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية والتراثية التي أضفت الفرح والسرور إلى حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم. وقد شهد الحفل حضور مدير المركز عائشة السالم.

تأتي هذه المشاركة في إطار حملة “زين الشهور” الرمضانية المجتمعية، حيث تستمر الشركة في التواصل الوثيق مع كافة فئات المجتمع من خلال تقديم مساهمات ومبادرات متنوعة طوال شهر رمضان. وتعد هذه المشاركة جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين “زين” ومركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، حيث تقدم الشركة دعمًا لأنشطة المركز في مختلف المواسم والمناسبات.

جاءت فقرات الحفل الترفيهية والاستعراضية بمشاركة أبناء وبنات المركز، إلى جانب العديد من الأنشطة التفاعلية والمسابقات التي استهدفت تطوير مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية. كما قام فريق “زين” بتقديم “قرقيعان زين” للأطفال وعائلاتهم، بهدف إدخال البهجة والسرور في قلوبهم.

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