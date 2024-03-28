إليسا: خسرت كل فلوسي وبيتي في لبنان وفقدت الأمل إني أسترد أموالي من البنوك





قالت المطربة اللبنانية إليسا إنها شعرت بالراحة المالية من قبل، لكن الأموال التي كانت مودعة في بنك بيروت اختفت، مما أدى إلى خسارة كبيرة. وفي بادئ الأمر، قامت بشراء عقارات، ولكن الجزء الأكبر من مدخراتها فقدته. وخلال مقابلتها في برنامج “بيج تايم بودكاست” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي”، أشارت إلى أنها لا تزال تعمل وتشعر بأن ربها يعوضها.

وعبّرت إليسا عن حزنها الشديد عندما علمت أنها فقدت كل أموالها في بنك بيروت، والذي كان يُعتبر واحدًا من أكثر الأنظمة المصرفية في العالم آمانًا. وكما أكدت، فإنها فقدت منزلها الذي يقع في الطابق السابع عشر بعد انفجار مرفأ بيروت، لكنها شعرت بأن الدمار الذي شهدته المدينة كان أسوأ بكثير مما حدث لها. ومع ذلك، لا تزال مصممة على العمل والتقدم، وتعبر عن تعاطفها مع الذين فقدوا كل أموالهم والذين لم يتمكنوا من تحمل الأزمة، مع الإشارة إلى الحالات الانتحارية التي شهدتها البلاد.

وعن المثل الشعبي “عدوك ابن كارك” علقت إليسا: “بين المطربات العربيات فيه حرب وده طبيعي، وفعلًا عدوك ابن كارك وهذا شعور طبيعي، لكن أنا من النوع اللي مش بيصدق أي شيء بيتقال ليَّ ومش من السهل حد يقول لي كلمة واقتنع بيها، وسمعت إن فيه فنانة بتستهدفني وتهاجمني بكتائب إلكترونية لكن أنا مش بهتم بأي حد يسيء لي”.

بوابة فيتو