صفقة أرسنال تدخل حسابات الدوري السعودي





تقارير صحفية كشفت عن اهتمام عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي ميلان الإيطالي. يبدو أن نادي أرسنال الإنجليزي يرغب أيضًا في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا”، هناك أندية من الدوري السعودي تتنافس مع أرسنال على التوقيع مع بن ناصر.

يمتد عقد بن ناصر مع ميلان حتى عام 2027، ويرتبط النادي الإيطالي بفرصة بيعه مقابل 50 مليون يورو.

لم يُكشف عن هوية الأندية السعودية المهتمة باللاعب، لكن يبدو أن آرسنال متقدم في المفاوضات.

يُذكر أن بن ناصر قد لعب مع آرسنال بين عامي 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى ميلان في عام 2019.

بوابة فيتو