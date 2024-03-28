حمادة هلال يستعرض جماهيرية مسلسل المداح في رمضان – فيديو





حمادة هلال قدم نظرة عامة على النجاح الذي حققه مسلسل “المداح.. أسطورة العودة” خلال شهر رمضان من خلال تفاعل الجماهير.

قام الفنان حمادة هلال بمشاركة مقطع فيديو على حسابه في تويتر يُظهر تجمعات جماهيرية أثناء متابعة المسلسل، وعلق عليه بـ: “أجمل جمهور لمسلسل المداح”.

وشهدت الحلقة الـ18 من المسلسل العديد من الأحداث الغامضة والمثيرة التي واجهها بطل العمل صابر المداح، الذي يقوم بتجسيده حمادة هلال.

بوابة فيتو