سعاد صالح: لا يوجد نص في القرآن يحرم تناول الحشيش





قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يوجد نص في القرآن يحرم تناول الحشيش، ولكنه يقاس على ما ينتج للشخص بعد تناول الخمور.

خلال مقابلة تلفزيونية، أشارت أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف إلى وجود قياس بين الأمور المشروعة وغير المشروعة في التشريع، بناءً على وجود عوامل مشتركة. أوضحت أن العوامل المشتركة بين الخمور والمخدرات تتمثل في فقدان العقل بعد تناولها، مما يجعل تناول الخمور والمخدرات حرامًا، نظرًا لمعاملتها بمثل علاقة الخمور.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، على أن هناك شهادات لا تقبل من الرجل كشهادة إثبات البكارة للفتاة وشهادات أخرى.

وأشارت إلى أن هناك أموراً تختص بها النساء وأخرى تختص بها الرجال، ودعت الجميع إلى الالتزام بالقواعد الشرعية.

وأشارت إلى أن الشهادة تكليف وليست تشريف، والله قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.

القاهرة 24