بسمة وهبة توجه سؤالًا غامضًا لـ أيتن عامر.. والأخيرة: أنا لو مش محترمة هرد على سؤالك





أكدت الفنانة أيتن عامر خلال حلولها ضيفة على برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على عدم وجودها لتفسير سبب الخلاف بينها وبين الفنانة منة فضالي، مؤكدة أنها غير على دراية بسبب الخلاف.

وأثناء جلسة الحوار، وجهت بسمة وهبة سؤالًا غامضًا لأيتن عامر، لكنها ردت بطريقة قوية قائلة: “لو لم أكن فنانة محترمة، لرددت على سؤالك”.

وقدمت أيتن عامر توضيحًا حول الخلاف الذي نشب بينها وبين منة فضالي، وذلك بعدما طرح عليها الشيخ العرافين سؤالًا حول السبب، فأجابت بقولها: “لا أعلم من قام بحظري، واكتشفت ذلك بالصدفة، ولم أكن أعرف ذلك من قبل،” لتعقبها تعليق الشيخ العرافين بأنه كان يعرف الأمر لأن اسمها كان مذكوراً قبل اسم أيتن، وأضاف أن الأمر الذي يزعجها هو أن اسمه لم يأتِ في المقدمة.

وتلقت أيتن عامر سؤالًا آخر من الشيخ العرافين حول النجمة التي قامت بحذف مشاهد معها، فأجابت بعبارة: “الله يخرب بيتك، حصل شيء حقيقي، كنت أقوم بتصوير مسلسل بطولة نجم، وكنت البطولة الثانية، وكل شيء كان على ما يرام حتى اليوم الأخير من التصوير، عندما تبين أن البطلة الأولى لم تظهر في المسلسل، فجأة رأيت اسمي في المرتبة الثالثة في التتر، وعندما اكتشفت ذلك، تحدثت معهم لمعرفة السبب، وأخبروني أن الفنانة ترغب في إعطاء اسمها الأول”.

القاهرة 24