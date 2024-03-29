مانشستر يونايتد يستهدف مهاجم ريال مدريد





كشف تقرير صحفي إسباني عن جهود نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع لاعبين من صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تركز الأنظار من قبل الشياطين الحمر على خوسيلو، الذي يلعب حاليًا لريال مدريد على سبيل الإعارة قادمًا من إسبانيول.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فقد أرسل مانشستر يونايتد وفدًا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين، بمن فيهم خوسيلو. يسعى النادي الإنجليزي للتعرف على وضع خوسيلو وتقدير قيمته الحالية، حيث يعتبرونه بديلًا محتملًا لراسموس هويلاند، خاصة بناءً على خبرته الطويلة ولياقته البدنية الممتازة، بالإضافة إلى خبرته في الدوري الإنجليزي بعد مسيرة طويلة مع أندية مثل ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ويرجح أن يكون لخوسيلو رغبة في البقاء في صفوف ريال مدريد، حيث يعتبره نادي طفولته الذي دعمه بشكل كبير، وقد صرح برغبته في الانضمام الدائم للفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يتضح بعد موقف ريال مدريد النهائي بخصوص ضم خوسيلو من إسبانيول، إلا أن هناك تفاؤلًا متزايدًا بإتمام الصفقة، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي في نهاية الموسم الحالي.

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