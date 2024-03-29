



إبراهيم تسابيح

بعد تحرير مسيد شيخ الأمين بأمدرمان القديمة من المرتزقة سارع حزب مريومة بإصدار بيان شديد اللهجة محملا فيه الجيش المسؤولية كاملة عن حياة شيخ الأمين. ليفاجئ شيخ الأمين الساحة السودانية بأكملها بظهوره العلني في شاشة تلفزيون الدولة شاكرا للجيش والاستخبارات العسكرية على حسن تعاملهم معه.

بل أعلن بأن مكوثه طيلة الفترة الماضية كان بالتنسيق مع الحكومة. فاسقط ذلك في يد حزب مريومة. وحتى اللحظة لم يمتلك الحزب الشجاعة ليقول: (أنني أخطأت أو تسرعت). السياسة فن الممكن.

بربك يا مريومة هل يعقل أن ينتصر القيادي صديق موية على الشيخ علي كرتي خامس الشهادة السودانية؟؟؟.

وبنفس الطريقة الفجة يصدر القيادي التقزمي إبراهيم تسابيح بيانا يدين فيه الحركة الإسلامية على نبشها لقبر الشيخ قريب الله. ليضع مريدو وأهل الشيخ الشارع السوداني أمام الحقيقة. بأن القبر لم يتعرض لنبش ولا هم يحزنون.

وخلاصة الأمر ليعلم عيال العوين: الواثق زينب وبرمة مريم وإبراهيم تسابيح وخالد حنان أم نخرة وغيرهم وغيرهم. بأن سفينة الوطن قد أبحرت بعيدا عن موانئ الكذب والخداع.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٤/٣/٢٧