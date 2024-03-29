تبيان توفيق: حديث الكباشي!!





لا أرى أي سبب يدعوا للفرح أو الغضب من تصريحات الفريق الكباشي فالرجل قال ماهو صحيح وماهو مطلوب وما قالته كل الأقلام المُدركه لطبيعة المعركه !! هل تعلم يا عزيزي القاريء بأن تحصيين المؤسسه العسكريه من إختراق ( اللافتات السياسية ) أمر مهم لأقصى درجه يمكن أن تتخيلها .خصوصاً مع ظهور علامات النصر النهائية ..

لا أعتقد أن ظهور أي صبغه سياسيه في صفوف القوات المسلحة من مصلحتها أي كانت هذه الأحزاب سواءً من اليمن إلى اليسار وذلك لا يمنع ولا يُوقٍف ولا يُعطٍل وسائل العمل والتنسيق الصامت مابين الكيانات والأحزاب والجماعات وقيادات القوات المسلحة كُل منهم قرين يستمد قواه من الآخر !!

كما أن لقيادات الجيش السوداني ألف وسيله لضبط إيقاع المقاومه الشعبيه والكتائب ووضعها تحت إطار القوات المسلحة دون أي ضوضاء أو تصريحات جانبية تُؤجج الرأي العام وتُستغل وكأنها جريره ارتكبتها القوات المسلحة !!

تبيان توفيق الماحي أكد