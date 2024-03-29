قطر .. للمواطنين والمقيمين.. منصة رقمية موحدة لربط جميع الخدمات الحكومية





كشفت السيدة مشاعل الحمادي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع “المصنع الرقمي” وهو منصة رقمية موحدة لربط خدمات الجهات الحكومية وتوفيرها بصورة تفاعلية للمواطنين والمقيمين .

وقالت الحمادي – في تصريحات لبرنامج “إتقان” على تلفزيون قطر اليوم الثلاثاء – فكرة “المصنع الرقمي” هي “الترند” الذي يحدث في التحول الرقمي، حيث إن الجهات الحكومية استثمرت ووضعت الأساس للرقمنة أو التحولات الرقمية، ومن ثم فإن “المصنع الرقمي” فكرته أن يدمج كل هذه الجهود من الخدمات المصممة للمواطنين والمقيمين على مراحل الحياة.

وأعطت مثلاً على ذلك بأنك كمواطن تريد أن تصدر شهادة ميلاد لمولودك الجديد فبمجرد الدخول على المنصة الجديدة وإدخال البيانات تصلك على الفور شهادة الميلاد والبطاقة وبطاقة التطعيمات .

وأشارت إلى أن المشروع الذي يتم حالياً هو ربط كل الخدمات الموجودة بالجهات الحكومية ومعالجة جميع البيانات على منصة واحدة بحيث تكون كل الخدمات استباقية للمواطن والمقيم .

وأكدت الحمادي أن طموحنا كبير ونريد أن تكون قطر رائدة في مجال استثمارات تكنولوجيا المعلومات وتكون المركز الرئيسي بالمنطقة لتقديم مثل هذه الخدمات ولدينا مراكز البيانات الموجودة من أكثر من مزود خدمة بالمنطقة على أرض دولة قطر .

وأشارت إلى أن الاستثمارات القطرية في هذا المجال جلبت اقتصاداً جديداً للبلاد، لافتة إلى أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية بشكل كبير في البنية التحتية على صعيد الأجهزة والبرمجيات والاستثمارات، وموضحة أن هذه الاستثمارات تطورنا وتنقلنا إلى مرحلة أكثر من ذلك بكثير.

كما أشارت إلى أن الإنترنت هو أحد الخدمات التي استثمرت فيها وأتاحتها لكل الذين يعيشون على أرض قطر، وتبوأت قطر العديد من المراكز العالمية فنحن من الدول الرائدة في سرعة الإنترنت ونضج الخدمات الحكومية.

الشرق القطرية