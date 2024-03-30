«تُشبه تيك توك».. لينكد إن تُطلق ميزة مقاطع الفيديو القصيرة





انضمت منصة لينكدإن إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل إنستجرام ويوتيوب وسناب شات في اختبار ميزة جديدة لعرض مقاطع الفيديو القصيرة على غرار تيك توك.

ورصد أوستن نول، مدير الإستراتيجية في وكالة McKinney الإعلانية، للمرة الأولى، هذه الميزة الجديدة، ونشر عرضًا توضيحيًا قصيرًا يُظهرها في علامة تبويب الفيديو الجديدة على شريط التنقل داخل التطبيق.

وتُعرض مقاطع الفيديو القصيرة في مساحة عمودية يمكن للمستخدمين التمرير خلالها، مع إمكانية الإعجاب بالفيديو، أو كتابة تعليق، أو مشاركته مع الآخرين. ولم تُكشف لينكدإن عن كيفية تحديد مقاطع الفيديو التي تُعرض للمستخدمين في هذه الخلاصة الجديدة.

تُشبه هذه الميزة الجديدة ميزات عرض مقاطع الفيديو القصيرة في تطبيقات أخرى مثل إنستاجرام ويوتيوب وسناب شات، مع تركيز واضح على المحتوى المهني والوظيفي في لينكدإن.

وعلى الرغم من إمكانية نشر مقاطع الفيديو على لينكدإن منذ فترة طويلة، فإن هذه الميزة الجديدة تهدف إلى تعزيز التفاعل والاكتشاف عبر المنصة، من خلال تقديم مقاطع فيديو قصيرة يمكن للمستخدمين مشاهدتها بسرعة.

وتُؤكد لينكدإن، المملوكة لشركة مايكروسوفت، على تزايد رغبة المستخدمين في التعلم من المحترفين والخبراء من خلال مقاطع الفيديو، مما دفعهم لاختبار طريقة جديدة لاكتشاف مقاطع الفيديو ذات الصلة.

لكن حتى الآن لا تزال هذه الميزة قيد الاختبار المبكر، مما يعني أن معظم المستخدمين لا يمكنهم الوصول إليها في الوقت الحالي.

وتأتي هذه الخطوة من لينكدإن في الوقت الذي يُحقق فيه الكثير من المبدعين متابعات ملحوظة على تيك توك من خلال نشر مشاركاتهم من نصائح وخبرات عملية في مختلف الموضوعات مثل النمو الوظيفي والبحث عن الوظائف والتطوير المهني، وهو ما يسعى لينكد إن لاستخدامه.

المصري اليوم