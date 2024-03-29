بالصورة.. الحارس الجنوب سوداني العملاق المحترف في الدوري الاسترالي “مجاك ماويت” يصل القاهرة تمهيداً للتوقيع في كشوفات المريخ السوداني.. تعرف على السيرة الذاتية لعملاق الجنوب





وصل معسكر نادي المريخ السوداني بمدينة الإسماعيلة بدولة مصر, الحارس الجنوب سوداني مجاك ماويت, تمهيداً للتوقيع في كشوفات النادي الأحمر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين سينخرط الحارس الدولي في تدريبات الفريق للظهور أمام أعين الجهاز الفني.

وتقول السيرة الذاتية للحارس العملاق أنه من مواليد 19 سبتمبر 1999 بكاكوما الكينية كغيره من الذين نزحوا الحرب ، محترف لعب كحارس مرمى لعددا من الاندية الاسترالية مثل نادي فيكتوريا ، بورت ملبورن الأسترالي بالدوري الممتاز ، واحد اعمدة تشكيلة منتخب جنوب السودان لكرة القدم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد لعب “مجاك”, لعدد من الأندية الاسترالية منها:

2015 مدينة داندينونج 2016–2018 ملبورن فيكتوري الدوري الاسترالي الممتاز 2019 ملبورن سيتي الدوري الاسترالي الممتاز 2019–2022 بورت ملبورن الدوري الاسترالي الممتاز

كما تم استدعائه الي منتخب جنوب السودان في العام 2019 , ليبدا مشواره الكروي و ينافس اسطورة حراسة مرمى المنتخب وحارس نادي الهلال في ذلك الوقت جمعة جينارو.

بدأ الاعتماد عليه منذ ان كان الكاميروني اشو مديرا فنيا لمنتخب جنوب السودان وزاد بصورة كبيرة مع انتداب المدرب الإيطالي السابق للمنتخب استفانو كوزين ليواصل بعد فرضه لنفسه كاول الخيارات أمام تشكيلة الفرنسي نيكولاس المدرب الحالي لمنتخب الجنوب.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين