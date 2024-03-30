الهيئة الشعبية للمقاومة والتصدي لانتهاكات مليشيا الدعم السريع.. بيّان للناس





بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية سنار

الهيئة الشعبية للمقاومة والتصدي لانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة

بيّان للناس

قال تعالى ” وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ”

ما زالت مليشيا الدعم السريع المتمردة تستمر في انتهاكاتها المروّعة بحق المدنين الأبرياء بقرى غرب سنار ، ومازالت آلة البطش والقتل والتنكيل والسرقة النهب والتهجير القسري مستمرة ، تأكيداً على جرائم هذه المليشيا التي تنافي كل قيم الدين والاخلاق والوطنية وعادات وتقاليد الشعب السوداني الأصيل .

أهلنا بغرب سنار :

نتابع بقلق ما تتعرض له قرى ومناطق وحدة غرب سنار الادارية إبتداءً من العمارة هجو ومصنع سكر سنار والكبره وود سلمان وود شنبلي والوالية والمناصرة والفخيخير وبسوط والسبيل والهوارة وحلة هجو والعويساب والعزاز والجلالية وهجو الأحمر وحجر يعقوب ومعصورين والهيداب وبرقو ود حوبه وشرفت وغيرها الكثير من القرى والمناطق التي ظلت آمنة قبل أن تدنسها اقدام هذه المليشيا المتمردة .

أضافت اليوم المليشيا المتمردة جريمة أخرى تُضاف لسجلها الدموي بارتكابها مجزرة مروّعة بقرية ود ابو آمنة راح ضحيتها (16) شهيداً واكثر من (25) جريحاً اصابات بعضعهم خطرة ، فضلاً عن التهجير القسري لكل قرى المنطقة .

جماهير ولاية سنار :

إن ما يحدث بمنطقة غرب سنار ومناطق ولاية الجزيرة يؤكد على أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ودعمها واسنادها والتعاون بينها وجميع الأجهزة الشعبية والرسمية والعسكرية لصد هذه المليشيا المتمردة وايقاف انتهاكاتها المستمرة .

ونشد من يد قواتنا المسلحة ونشيد بأدوارها المتعاظمة ونأمل منها مضاعفة الجهد وافراغ الوسع لإيقاف هذا النزيف المستمر بحق المدنيين الأبرياء والمواطنين العزّل .

نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويعجّل بالنصر المؤزر .

سنار – 19 رمضان 1445