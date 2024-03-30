



بيان حركة عبدالواحد محمد نور : الدعم السريع هاجم وقتل و أسر قواتنا في ولاية شمال دارفور في اعتداء جبان.

البوابة الإخبارية : الفاشر

بيان مهم من القيادة العامة لقوات حركة/ جيش تحرير السودان

تحركت اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024م مجموعة من قواتنا في مأمورية إدارية من دار ميدوب ومرت عبر مدينة مليط ، وعند وصولها مدخل مدينة الفاشر (بوابة حلوف) هاجمتها قوة من الدعم السريع وأطلقت عليهم النار دون إنذار، فإحتسبت قواتنا جراء هذا الإعتداء الجبان عدد من الشهداء والجرحي وتم أسر بعضهم.

أزاء هذا الاعتداء الغادر نؤكد الآتي:

نترحم على الرفاق الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحي والمصابين.

ندين ب(غلظ العبارات هذا الإعتداء من قبل قوات الدعم السريع، وعليهم إطلاق سراح الأسرى وممتلكاتهم فوراً، كما نحذرهم ونحملهم المسؤلية وما يترتب عليها حيال تكرار مثل هذا العدوان الجبان.

عندما أعلنت الحركة الحياد في الحرب العبثية الدائرة الآن كان نتاج وعي وطني وقراءة صحيحة للوضع بالسودان حتى لا تنزلق بلادنا في أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي أو تذر.

سوف نتابع ونوافيكم بالتفاصيل

وليد محمد أبكر (تونجو)

الناطق العسكري

جيش تحرير السودان

29 مارس 2024م

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البوابة الإخبارية : الفاشر