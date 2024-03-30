تألق مغربي في فوز الاتحاد على الفيحاء





تألق فريق اتحاد جدة بفوزه على الفيحاء بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح الفيحاء التسجيل عن طريق عبدالحميد صابيري من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة بفضل هدف من عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح أحمد الغامدي في تسجيل هدف آخر لصالح الاتحاد في الدقيقة 45+2. وفي الوقت القاتل من الوقت الإضافي، أتى هدف مروان الصحفي ليؤكد تفوق اتحاد جدة ويضمن الفوز لفريقه. بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما بقي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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