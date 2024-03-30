شابي ألونسو يعلن استمراره مدرباً لباير ليفركوزن





أعلن المدرب الإسباني شابي ألونسو، الذي يقود فريق باير ليفركوزن والذي يحقق موسماً تاريخياً في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عن استمراره في منصبه خلال الموسم المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، أكد ألونسو (42 عاماً) قراره بالبقاء، قائلاً: “كان هناك الكثير من التكهنات حول مستقبلي خلال الموسم، لكننا كنا مركزين على الموسم وتركزنا على أدائنا. قررت التفكير في مستقبلي خلال فترة التوقف الدولي واتخاذ القرار المناسب”.

وأضاف ألونسو، الذي اعتزل اللعب في عام 2017 بعد مسيرة طويلة شهدت لعبه تحت قيادة مدربين بارزين مثل بيب غوارديولا وفيسنتي دل بوسكي ورافايل بينيتيس وكارلو أنشيلوتي: “عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع مسؤولي النادي وأبلغتهم بقراري بالاستمرار كمدرب لفريق باير ليفركوزن”.

فريق باير ليفركوزن يتنافس في ثلاث جبهات مختلفة، بما في ذلك الدوري الألماني الذي لم يفز به من قبل، مما أثار اهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة بضم المدرب الشاب.

على الرغم من تقارير صحفية ربطت اسم ألونسو بتدريب فرق سابقة له مثل ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، كبديل لمدربيهم الحاليين، إلا أن الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، أولي هونيس، أشار إلى أن هذا الأمر “مستحيل على الأرجح”.

واعتبر ألونسو الذي يشرف على ليفركوزن منذ أكتوبر 2022 قادماً من الفريق الرديف لريال سوسييداد الإسباني، انه لا يزال يتطوّر في مهمته الأولى كمدرب لفريق في الدرجة الأولى.

يشعر بأن ليفركوزن هو المكان المثالي للقيام بذلك “في الوقت الراهن، هذا هو المكان المناسب كي أتطوّر كمدرّب. يجب أن أشكر الإدارة. كان النادي داعماً واشعر بالاحترام من كل الأقسام”.

يتصدر ليفركوزن بقيادة ألونسو ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، ويبدو قريبا فوق العادة للظفر بباكورة ألقابه في الدوري.ويملك “دي فيركسيلف” سجلاً خالياً من اي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، فبلغ نصف نهائي الكأس المحلية وربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، محققاً في هذه الفترة 34 فوزاً مقابل 4 تعادلات.

صحيفة عمان