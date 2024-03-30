أمريكا.. البطاطا خضروات أم حبوب؟





تم تكليف لجنة أميركية بالنظر في مسألة تصنيف البطاطا، سواء كانت تُعتبر خضراوات أم حبوب، وهذه الخطوة أثارت استياء أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات الريفية.

هذا النزاع له جذور عميقة، حيث دارت منذ سنوات مشاحنات بين السلطات الصحية الأميركية وجمعيات منتجي البطاطا وأعضاء الكونغرس حول تصنيف الأطعمة النشوية.

وتشير البيانات الخاصة بوزارة الزراعة لعام 2019 إلى أن المواطنين الأميركيين يستهلكون في المتوسط حوالي 22 كيلوغرامًا من البطاطا سنويًا، حيث يتناولون نصف هذه الكمية على شكل منتجات مجمدة مثل البطاطس المقلية.

يرون مؤيدو تغيير تصنيف البطاطا من الخضروات إلى الحبوب أن هذا الأمر يتعلق بالصحة العامة، خاصة مع معدلات البدانة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأميركيين البالغين، والتي تزيد عن 40%.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يمثلون الولايات الرئيسية لإنتاج البطاطا مثل إيداهو ومين وأوريغون، أن أي تغيير في التصنيف سيؤثر سلبًا على المستهلكين وأصحاب المطاعم ومنتجي البطاطا.

هذا الجدل يُذكر بمحاولة إدارة الرئيس رونالد ريغن تصنيف “الكاتشب” كنوع من الخضروات في وجبات المدارس الأميركية، ولكن تم التراجع عن هذا القرار بسرعة بعد رفضه على نطاق واسع.

صحيفة الاتحاد